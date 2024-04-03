Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сафронов Степан Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
18.?.1881

Муж: Селявин Логгин Григорьев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Селявин Андрей Логгинов

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Селявин Иван Логинов

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: (Селявина) Матрона Логгинова

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
13.09.1889

Сын: Селявин Трофим Логгинов

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
13.04.1891

Дочь: (Селявина) Ирина Логгинова

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
30.06.1892

Сын: Селявин Андрей Логгинов

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
25.01.1895

Сын: Селявин Григорий Логгинов

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Селявин Сергей Логгинов

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Селявина) Агриппина Логгинова

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Селявина) Евдокия Логгинова

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Рождение ребёнка
1904

Сын: Селявин Александр Логгинов

Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев

Смерть
Неизвестно

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