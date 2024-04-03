Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сафронов Степан Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
18.?.1881
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1883
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Селявин Иван Логинов
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: (Селявина) Матрона Логгинова
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
13.09.1889
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
13.04.1891
Дочь: (Селявина) Ирина Логгинова
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
30.06.1892
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
25.01.1895
Сын: Селявин Григорий Логгинов
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Селявина) Агриппина Логгинова
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Селявина) Евдокия Логгинова
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
1904
Сын: Селявин Александр Логгинов
Отец ребёнка: Селявин Логгин Григорьев
Смерть
Неизвестно