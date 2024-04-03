Селявин Александр Логгинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
06.08.1939
Рождение ребёнка
10.08.1945
Смерть
Неизвестно