Селявин Александр Логгинов 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Александр Логгинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Селявин Логгин Григорьев

Мать: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Фекла Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна

Рождение ребёнка
30.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна

Рождение ребёнка
06.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна

Рождение ребёнка
10.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна

Смерть
Неизвестно

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