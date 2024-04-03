Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна 23.08.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1907

Дата смерти

08.08.1977

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907

Отец: Осипов Захар Зиновьевич

Мать: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Александр Логгинов

Рождение ребёнка
30.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Александр Логгинов

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Александр Логгинов

Рождение ребёнка
06.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Александр Логгинов

Рождение ребёнка
10.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Александр Логгинов

Смерть
08.08.1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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