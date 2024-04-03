Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1907
Дата смерти08.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
06.08.1939
Рождение ребёнка
10.08.1945
Смерть
08.08.1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.