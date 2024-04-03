Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Осипова) Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Осипов Захар Зиновьевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1907
Дочь: Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Осипов Захар Зиновьевич
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна
Отец ребёнка: Осипов Захар Зиновьевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Осипов Захар Зиновьевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.