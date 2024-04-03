Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Семин Иван Васильевич

Мать: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Захар Зиновьевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Осипова) Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Осипов Захар Зиновьевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1907

Дочь: Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Осипов Захар Зиновьевич

Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Отец ребёнка: Осипов Захар Зиновьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Осипов Николай Захарович

Отец ребёнка: Осипов Захар Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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