Семин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
08.?.1878
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
08.10.1878
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.10.1880
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1887
Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.02.1889
Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1891
Дочь: Челушкина(Семина) (Семина) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.01.1894
Сын: Семин Петр Иванович
Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно