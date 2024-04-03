Семин Иван Васильевич 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Семин Василий Афанасьев

Мать: Семина(Осипова) (Осипова) Дарья Яковлева

Бракосочетание
08.?.1878

Жена: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
08.10.1878

Жена: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.10.1880

Дочь: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Рождение ребёнка
10.01.1887

Сын: Семин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Семин Трифон Иванович

Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Рождение ребёнка
01.11.1891

Дочь: Челушкина(Семина) (Семина) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.01.1894

Сын: Семин Петр Иванович

Мать ребёнка: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно

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