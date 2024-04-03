Скороходов Александр Михеев 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Александр Михеев

Скороходов Александр Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Скороходов Михей Степанов

Мать: Скороходова Федосья Филипповна

Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.04.1887

Дочь: (Скороходова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
29.06.1888

Сын: Скороходов Яков Александрович

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
22.08.1889

Дочь: (Скороходова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
26.05.1892

Сын: Скороходов Никита Александров

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
05.04.1894

Дочь: (Скороходова) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
07.06.1896

Дочь: (Скороходова) Акулина Александрова

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Скороходов Василий Александрович

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
1903

Сын: Скороходов Иван Александрович

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с, д. Змеевка
Рождение ребёнка
21.01.1905

Дочь: Ключникова(Скороходова) (Скороходова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Смерть
1922
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.