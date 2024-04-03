Скороходов Александр Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
10.11.1885
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.04.1887
Рождение ребёнка
29.06.1888
Рождение ребёнка
22.08.1889
Рождение ребёнка
26.05.1892
Рождение ребёнка
05.04.1894
Рождение ребёнка
07.06.1896
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1903
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с, д. Змеевка
Рождение ребёнка
21.01.1905
Рождение ребёнка
1906
Смерть
1922
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.