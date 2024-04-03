Скороходов Михей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Скороходова) Фекла (Феоктиста) Михеева
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Филипповна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Скороходов Александр Михеев
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Филипповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Скороходова) Устинья Михеева
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Филипповна
Рождение ребёнка
03.03.1851
Сын: Скороходов Василий Михеев
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Филипповна
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Скороходов Илларион Михеев
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Филипповна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Скороходова) Матрона Михеева
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Филипповна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Скороходов Александр Михеев
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Филипповна
Смерть
Неизвестно