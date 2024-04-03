Скороходова Федосья Филипповна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Федосья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Михей Степанов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Скороходова) Фекла (Феоктиста) Михеева

Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Скороходов Александр Михеев

Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Скороходова) Устинья Михеева

Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов

Рождение ребёнка
03.03.1851

Сын: Скороходов Василий Михеев

Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов

Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Скороходов Илларион Михеев

Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Скороходова) Матрона Михеева

Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов

Рождение ребёнка
1866

Сын: Скороходов Александр Михеев

Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов

Смерть
Неизвестно

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