Скороходова Федосья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Скороходова) Фекла (Феоктиста) Михеева
Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Скороходов Александр Михеев
Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Скороходова) Устинья Михеева
Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов
Рождение ребёнка
03.03.1851
Сын: Скороходов Василий Михеев
Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Скороходов Илларион Михеев
Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Скороходова) Матрона Михеева
Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Скороходов Александр Михеев
Отец ребёнка: Скороходов Михей Степанов
Смерть
Неизвестно