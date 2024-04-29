Скороходов Василий Александрович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

03.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Скороходов Александр Михеев

Мать: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кузьмичева) Любовь Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скороходова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Скороходова Меланья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Скороходова Меланья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Меланья Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Скороходов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Скороходова Меланья Федоровна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Меланья Федоровна

Смерть
03.06.1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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