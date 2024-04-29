Скороходов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти03.06.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скороходова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Скороходова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Скороходова Меланья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Скороходов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Скороходова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова Меланья Федоровна
Смерть
03.06.1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.