Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Скороходов Александр Михеев

Мать: Скороходова(Селявина) (Селявина) Аксинья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
19.08.1931

Сын: Челушкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
11.02.1935

Сын: Челушкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
18.04.1937

Сын: Челушкин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
21.01.1939

Сын: Челушкин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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