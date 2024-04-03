Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1931
Сын: Челушкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
11.02.1935
Сын: Челушкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
18.04.1937
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1939
Сын: Челушкин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.