Челушкин Алексей Федорович 10.02.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Алексей Федорович

Место рождения

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с

Дата рождения

10.02.1905

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1905

Отец: Челушкин Федор Андреевич

Мать: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
19.08.1931

Сын: Челушкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
11.02.1935

Сын: Челушкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
18.04.1937

Сын: Челушкин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1939

Сын: Челушкин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Екатерина Александровна

Военная служба
25.08.1941
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: пропал без вести ВОВ

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