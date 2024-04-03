Челушкин Алексей Федорович
Место рожденияТамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Дата рождения10.02.1905
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1905
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1931
Рождение ребёнка
11.02.1935
Рождение ребёнка
18.04.1937
Рождение ребёнка
21.01.1939
Военная служба
25.08.1941
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: пропал без вести ВОВ