Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна 01.01.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: Петров Иван Сергеев 1

Мать: Петрова(Баскакова) (Баскакова) Агриппина Иванова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Записана ка Дворовых(т.к. были дворовыми людьми)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Кондрат Федорович

Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич

Бракосочетание
02.11.1890

Муж: Челушкин Федор Андреевич

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: (Челушкина) Варвара Федорова

Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1896

Дочь: (Челушкина) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
22.04.1899

Сын: Челушкин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.05.1901

Сын: Челушкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1903

Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.02.1905

Сын: Челушкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Смерть
Неизвестно

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