Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Записана ка Дворовых(т.к. были дворовыми людьми)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челушкин Кондрат Федорович
Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич
Бракосочетание
02.11.1890
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: (Челушкина) Варвара Федорова
Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1896
Дочь: (Челушкина) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1899
Сын: Челушкин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.05.1901
Сын: Челушкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1903
Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.02.1905
Сын: Челушкин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Челушкин Федор Андреевич
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Смерть
Неизвестно