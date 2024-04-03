Челушкин Николай Федорович 08.05.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Николай Федорович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

08.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901

Отец: Челушкин Федор Андреевич

Мать: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина Ххх Мария Павловна

Крещение
09.05.1901
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
15.11.1918

Сын: Челушкин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Челушкина Ххх Мария Павловна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Челушкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Челушкина Ххх Мария Павловна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.200
Смерть
Неизвестно

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