Челушкин Николай Федорович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения08.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
09.05.1901
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
15.11.1918
Сын: Челушкин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Челушкина Ххх Мария Павловна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
13.12.1923
Сын: Челушкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Челушкина Ххх Мария Павловна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.200
Смерть
Неизвестно