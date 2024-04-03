Челушкин Николай Николаевич 13.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Николай Николаевич

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

13.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923

Отец: Челушкин Николай Федорович

Мать: Челушкина Ххх Мария Павловна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.200
Смерть
Неизвестно

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