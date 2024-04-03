Челушкин Николай Николаевич
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения13.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.200
Смерть
Неизвестно