Челушкина Ххх Мария Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина Ххх Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Николай Федорович

Рождение ребёнка
15.11.1918

Сын: Челушкин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Челушкин Николай Федорович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Челушкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Челушкин Николай Федорович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.200
Смерть
Неизвестно

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