Челушкин Григорий Николаевич 15.11.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Григорий Николаевич

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

15.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1918

Отец: Челушкин Николай Федорович

Мать: Челушкина Ххх Мария Павловна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Смерть
Неизвестно

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