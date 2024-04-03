Челушкин Григорий Николаевич
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения15.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1918
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Смерть
Неизвестно