Челушкин Федор Андреевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1890
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: (Челушкина) Варвара Федорова
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1896
Рождение ребёнка
22.04.1899
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.05.1901
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1903
Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.02.1905
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Смерть
Неизвестно