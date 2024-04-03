Челушкин Федор Андреевич 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Федор Андреевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Мать: Челушкина Татьяна Никитична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Кондрат Федорович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
02.11.1890

Жена: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: (Челушкина) Варвара Федорова

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1896

Дочь: (Челушкина) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1899

Сын: Челушкин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.05.1901

Сын: Челушкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1903

Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.02.1905

Сын: Челушкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Смерть
Неизвестно

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