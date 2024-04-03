Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения16.09.1903
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1903
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
16.09.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Бракосочетание
31.?.1921
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.106, л.285
Рождение ребёнка
05.01.1929
Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
20.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
17.03.1939
Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
11.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.