Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна 16.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.09.1903

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1903

Отец: Челушкин Федор Андреевич

Мать: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
16.09.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Бракосочетание
31.?.1921

Муж: Гусев Алексей Кузьмин

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.106, л.285
Рождение ребёнка
05.01.1929

Сын: Гусев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
20.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
17.03.1939

Сын: Гусев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
11.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Кузьмин

Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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