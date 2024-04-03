Гусев Алексей Кузьмин 16.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Алексей Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1901

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1901

Отец: Гусев Кузьма Егоров

Мать: Гусева(Еграшина) (Еграшина) Евдокия Данилова

Бракосочетание
31.?.1921

Жена: скрыто настройками приватности

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.?.1921

Жена: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.106, л.285
Рождение ребёнка
05.01.1929

Сын: Гусев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
17.03.1939

Сын: Гусев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
11.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Смерть
1961
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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