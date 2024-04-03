Гусев Алексей Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1901
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1901
Бракосочетание
31.?.1921
Жена: скрыто настройками приватности
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.?.1921
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.106, л.285
Рождение ребёнка
05.01.1929
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
17.03.1939
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна
Рождение ребёнка
11.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна
Смерть
1961
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.