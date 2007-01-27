Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна
Место рожденияТамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Дата рождения07.01.1934
Дата смерти27.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1957
Сын: Семенов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
27.01.2007
Похороны
Неизвестно
село Змеевка