Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна 07.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка

Дата рождения

07.01.1934

Дата смерти

27.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934

Отец: Гусев Алексей Кузьмин

Мать: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Вера Федоровна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1957

Сын: Семенов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
27.01.2007
Похороны
Неизвестно
село Змеевка

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