Семенов Алексей Петрович
Место рожденияТамбовская обл.Первомайский р-он .с.Змеевка
Дата рождения03.03.1930
Дата смерти13.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1930
Тамбовская обл.Первомайский р-он .с.Змеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1957
Сын: Семенов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
13.05.1999
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Похороны
Неизвестно
село Змеевка