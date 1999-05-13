Семенов Алексей Петрович 03.03.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Алексей Петрович

Место рождения

Тамбовская обл.Первомайский р-он .с.Змеевка

Дата рождения

03.03.1930

Дата смерти

13.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1930

Отец: Семенов Петр Филиппов

Мать: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Тамбовская обл.Первомайский р-он .с.Змеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
03.10.1957

Сын: Семенов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова(Гусева) (Гусева) Татьяна Алексеевна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
13.05.1999
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Похороны
Неизвестно
село Змеевка

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