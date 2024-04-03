Семенов Петр Филиппов 15.02.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Петр Филиппов

Место рождения

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка

Дата рождения

15.02.1905

Дата смерти

11.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1905

Отец: Семенов Филипп Кириллов

Мать: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1926

Дочь: Челушкина(Семёнова) (СеменоваОжерельева?) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
03.03.1930

Сын: Семенов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Тамбовская обл.Первомайский р-он .с.Змеевка
Рождение ребёнка
1933

Сын: Семенов Иван Петрович

Мать ребёнка: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
16.12.1941

Дочь: Дронова(Семенова) (Семенова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
11.10.1961
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Похороны
Неизвестно
село Змеевка

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