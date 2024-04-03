Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна 20.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Место рождения

с.Озерки

Дата рождения

20.06.1904

Дата смерти

10.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1904

Отец: Федосеев Иван Васильев

Мать: Федосеева Ххх Аграфена (Агриппина) Алексеевна

с.Озерки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Петр Филиппов

Рождение ребёнка
07.01.1926

Дочь: Челушкина(Семёнова) (СеменоваОжерельева?) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Филиппов

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
03.03.1930

Сын: Семенов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Филиппов

Тамбовская обл.Первомайский р-он .с.Змеевка
Рождение ребёнка
1933

Сын: Семенов Иван Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Филиппов

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
16.12.1941

Дочь: Дронова(Семенова) (Семенова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Филиппов

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
10.07.1972
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Похороны
Неизвестно
село Змеевка

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