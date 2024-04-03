Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна
Место рожденияс.Озерки
Дата рождения20.06.1904
Дата смерти10.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1904
с.Озерки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1926
Дочь: Челушкина(Семёнова) (СеменоваОжерельева?) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Филиппов
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
03.03.1930
Отец ребёнка: Семенов Петр Филиппов
Тамбовская обл.Первомайский р-он .с.Змеевка
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Семенов Петр Филиппов
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
16.12.1941
Дочь: Дронова(Семенова) (Семенова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Филиппов
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
10.07.1972
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Похороны
Неизвестно
село Змеевка