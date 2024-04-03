Семенов Иван Петрович 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Иван Петрович

Место рождения

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Семенов Петр Филиппов

Мать: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна

г.Москва
Рождение ребёнка
05.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна

Москва
Смерть
Неизвестно
не известно
Похороны
Неизвестно
не известно

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