Семенов Иван Петрович
Место рожденияТамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно
г.Москва
Рождение ребёнка
05.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна
Москва
Смерть
Неизвестно
не известно
Похороны
Неизвестно
не известно