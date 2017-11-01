Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна
Место рожденияРязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Дата рождения18.09.1927
Дата смерти01.11.2017
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927
Отец: Усачев Федор Иванович
Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Бракосочетание
Неизвестно
г.Москва
Рождение ребёнка
05.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Иван Петрович
Москва
Смерть
01.11.2017
Москва
Похороны
Неизвестно
Горкинское кладбище Лениского района московской оюл