Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна 18.09.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна

Место рождения

Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня

Дата рождения

18.09.1927

Дата смерти

01.11.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927

Отец: Усачев Федор Иванович

Мать: Усачева Пелагея Пантелеевна

Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иван Петрович

г.Москва
Рождение ребёнка
05.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Иван Петрович

Москва
Смерть
01.11.2017
Москва
Похороны
Неизвестно
Горкинское кладбище Лениского района московской оюл

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