Усачев Федор Иванович
Место рождения(Путятино)Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
(Путятино)Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Рождение ребёнка
18.09.1927
Дочь: Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Усачева Пелагея Пантелеевна
Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Смерть
1945
Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
п/о Песочня