Усачев Федор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачев Федор Иванович

Место рождения

(Путятино)Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

(Путятино)Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Рождение ребёнка
18.09.1927

Дочь: Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Усачева Пелагея Пантелеевна

Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Смерть
1945
Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
п/о Песочня

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