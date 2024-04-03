Усачева Пелагея Пантелеевна
Место рожденияРязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Рождение ребёнка
18.09.1927
Дочь: Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Усачев Федор Иванович
Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Смерть
Неизвестно
Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п/о Песочня