Усачева Пелагея Пантелеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева Пелагея Пантелеевна

Место рождения

Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Рождение ребёнка
18.09.1927

Дочь: Семенова(Усачева) (Усачева) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Усачев Федор Иванович

Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Смерть
Неизвестно
Рязанская обл Шиловский р-н п/о Песочня дер Княгиня
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п/о Песочня

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