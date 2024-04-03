Федосеева Ххх Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федосеева Ххх) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Васильев
с.Озерки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Дронова(Федосеева) (Федосеева) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Федосеев Иван Васильев
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Дронова(Федосеева) (Федосеева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Васильев
д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Васильев
с.Озерки
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.