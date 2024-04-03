Федосеева Ххх Аграфена (Агриппина) Алексеевна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева Ххх Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосеева Ххх) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Васильев

с.Озерки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Иван Васильев

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Дронова(Федосеева) (Федосеева) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Федосеев Иван Васильев

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Дронова(Федосеева) (Федосеева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Васильев

д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Васильев

с.Озерки
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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