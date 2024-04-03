Дронова(Федосеева) (Федосеева) Прасковья Иванова
Место рождениядер.Озерки Раненбургского уезда
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
дер.Озерки Раненбургского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
В 1921 г - хлебопашество
Бракосочетание
15.10.1917
село Змеевка Раненбургского уезда
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 255об.-256 Метрическая книга ... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1918
Сын: Дронов Иван Васильев
Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.01.1921
Дочь: (Дронова) Александра Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
заявление сделано дядей Петр Степанов Дронов лист 9 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80
Рождение ребёнка
04.03.1923
Дочь: Лободанова Ххх (Дронова?) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов
Рождение ребёнка
14.02.1924
Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов
село Змеевка Раненбургского уезда
по числу род. -4,по числу ост. - 3. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 33 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Макарова(Дронова) (Дронова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.