Дронова(Федосеева) (Федосеева) Прасковья Иванова 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Федосеева) (Федосеева) Прасковья Иванова

Место рождения

дер.Озерки Раненбургского уезда

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Федосеев Иван Васильев

Мать: Федосеева Ххх Аграфена (Агриппина) Алексеевна

дер.Озерки Раненбургского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
В 1921 г - хлебопашество
Бракосочетание
15.10.1917

Муж: Дронов Василий Степанов

село Змеевка Раненбургского уезда
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 255об.-256 Метрическая книга ... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1918

Сын: Дронов Иван Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: (Дронова) Александра Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
заявление сделано дядей Петр Степанов Дронов лист 9 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80
Рождение ребёнка
04.03.1923

Дочь: Лободанова Ххх (Дронова?) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов

Рождение ребёнка
14.02.1924

Сын: Дронов Семен Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов

село Змеевка Раненбургского уезда
по числу род. -4,по числу ост. - 3. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 33 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Макарова(Дронова) (Дронова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Степанов

Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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