(Дронова) Александра Васильева 21.01.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Александра Васильева

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916

Дата рождения

21.01.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921

Отец: Дронов Василий Степанов

Мать: Дронова(Федосеева) (Федосеева) Прасковья Иванова

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
заявление сделано дядей Петр Степанов Дронов лист 9 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80
Смерть
Неизвестно

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