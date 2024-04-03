(Дронова) Александра Васильева
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Дата рождения21.01.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
заявление сделано дядей Петр Степанов Дронов лист 9 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80
Смерть
Неизвестно