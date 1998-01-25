Лободанова Ххх (Дронова?) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1923
Дата смерти25.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лободанов Александр Семенович
Отец ребёнка: Лободанов Семен Сидорович
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Озерки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1998