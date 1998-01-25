Лободанова Ххх (Дронова?) Татьяна Васильевна 04.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лободанова Ххх (Дронова?) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1923

Дата смерти

25.01.1998

Пол

Женский

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1923

Отец: Дронов Василий Степанов

Мать: Дронова(Федосеева) (Федосеева) Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лободанов Александр Семенович

Отец ребёнка: Лободанов Семен Сидорович

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Озерки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лободанов Семен Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лободанов Семен Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лободанов Семен Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лободанов Семен Сидорович

Смерть
25.01.1998

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