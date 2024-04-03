(Федосеева Ххх) Степанида Ивановна
Место рожденияс.Озерки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Озерки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Змеевка