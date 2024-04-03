(Федосеева Ххх) Степанида Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Федосеева Ххх) Степанида Ивановна

Место рождения

с.Озерки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев Иван Васильев

Мать: Федосеева Ххх Аграфена (Агриппина) Алексеевна

с.Озерки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Змеевка

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