Дронова(Семенова) (Семенова) Александра Петровна 16.12.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Семенова) (Семенова) Александра Петровна

Место рождения

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка

Дата рождения

16.12.1941

Дата смерти

10.11.2018

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1941

Отец: Семенов Петр Филиппов

Мать: Семенова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Ивановна

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Сергей Сергеевич

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
27.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Сергей Сергеевич

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Сергей Сергеевич

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
08.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Сергей Сергеевич

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
10.11.2018
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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