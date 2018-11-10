Дронова(Семенова) (Семенова) Александра Петровна
Место рожденияТамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Дата рождения16.12.1941
Дата смерти10.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1941
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1961
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
1965
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
08.01.1973
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
10.11.2018
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.