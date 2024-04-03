Семенов Филипп Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871
Отец: Семенов Кирилл Никитин
Мать: Семенова Домна Лазарева
Бракосочетание
05.11.1890
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.09.1893
Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева
Рождение ребёнка
02.03.1895
Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева
Рождение ребёнка
15.02.1905
Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
03.12.1908
Смерть
Неизвестно