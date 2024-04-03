Семенов Филипп Кириллов 07.11.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Филипп Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871

Отец: Семенов Кирилл Никитин

Мать: Семенова Домна Лазарева

Бракосочетание
05.11.1890

Жена: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Семенов Иван Филиппов

Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Семенов Герасим Филиппов

Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Семенов Василий Филиппов

Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Семенов Петр Филиппов

Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Гусева(Семенова) (Семенова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Смерть
Неизвестно

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