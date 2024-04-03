Семенов Кирилл Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Домна Лазарева
Рождение ребёнка
16.07.1870
Дочь: (Семенова) Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева
Рождение ребёнка
07.11.1871
Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева
Рождение ребёнка
04.11.1873
Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
04.04.1876
Дочь: Сафронова (Семенова) (Семенова) Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева
Рождение ребёнка
06.07.1878
Дочь: Сафронова (Семенова) (Семенова) Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева
Смерть
Неизвестно