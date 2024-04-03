Семенов Кирилл Никитин 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Кирилл Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Семенов Никита Иванов

Мать: Семенова(Селявина?) (Селявина?) Агафья Феопемптовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Домна Лазарева

Рождение ребёнка
16.07.1870

Дочь: (Семенова) Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева

Рождение ребёнка
07.11.1871

Сын: Семенов Филипп Кириллов

Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева

Рождение ребёнка
04.11.1873

Сын: Семенов Федор Кириллов

Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
04.04.1876

Дочь: Сафронова (Семенова) (Семенова) Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева

Рождение ребёнка
06.07.1878

Дочь: Сафронова (Семенова) (Семенова) Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Семенова Домна Лазарева

Смерть
Неизвестно

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