Сафронова (Семенова) (Семенова) Ольга Кирилловна 06.07.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова (Семенова) (Семенова) Ольга Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1878

Отец: Семенов Кирилл Никитин

Мать: Семенова Домна Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Челушкина(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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