Сафронова (Семенова) (Семенова) Ольга Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1878
Отец: Семенов Кирилл Никитин
Мать: Семенова Домна Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Челушкина(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно