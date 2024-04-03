Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна 01.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1907

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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1934 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907

Отец: Сафронов Иван Петрович

Мать: Сафронова (Семенова) (Семенова) Ольга Кирилловна

Рождение ребёнка
13.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Петр Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1934

Сын: Семенов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Петр Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Петр Иванович

Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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