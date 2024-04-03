Семенов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1907
Рождение ребёнка
13.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1934
Мать ребёнка: Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Сафронова) (Сафронова) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.