Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова

Место рождения

пос.Ольшанка приход Большой Снежеток

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Агафонов Иван Никифоров

Мать: не указана

пос.Ольшанка приход Большой Снежеток
Бракосочетание
09.?.1892

Муж: Семенов Иван Ионов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1893

Сын: Семенов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов

Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: (Семенова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Семенова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов

Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов

Рождение ребёнка
02.08.1907

Сын: Семенов Петр Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов

Смерть
Неизвестно

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