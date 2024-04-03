Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова
Место рожденияпос.Ольшанка приход Большой Снежеток
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Агафонов Иван Никифоров
Мать: не указана
пос.Ольшанка приход Большой Снежеток
Бракосочетание
09.?.1892
Муж: Семенов Иван Ионов
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1893
Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: (Семенова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Семенова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов
Рождение ребёнка
02.08.1907
Отец ребёнка: Семенов Иван Ионов
Смерть
Неизвестно