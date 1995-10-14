Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна 07.09.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1900

Дата смерти

14.10.1995

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
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1930 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1900

Отец: Семенов Иван Ионов

Мать: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Василий Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Василий Филиппов

Рождение ребёнка
16.01.1926

Сын: Семенов Иван Васильев

Отец ребёнка: Семенов Василий Филиппов

Рождение ребёнка
29.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Василий Филиппов

Рождение ребёнка
20.01.1930

Дочь: Челушкина(Семенова) (Семенова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Филиппов

Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Василий Филиппов

Смерть
14.10.1995
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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