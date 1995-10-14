Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1900
Дата смерти14.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1926
Отец ребёнка: Семенов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
29.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
20.01.1930
Дочь: Челушкина(Семенова) (Семенова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
19.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Василий Филиппов
Смерть
14.10.1995
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.