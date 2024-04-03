Семенов Иван Ионов 23.05.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Иван Ионов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров

Дата рождения

23.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1873

Отец: Семенов Иона Мартинов

Мать: Семенова Евдокия Петрова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Бракосочетание
09.?.1892

Жена: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1893

Сын: Семенов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова

Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: (Семенова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Семенова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова

Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова

Рождение ребёнка
02.08.1907

Сын: Семенов Петр Иванович

Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно

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