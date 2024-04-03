Семенов Иван Ионов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Дата рождения23.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1873
Отец: Семенов Иона Мартинов
Мать: Семенова Евдокия Петрова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Бракосочетание
09.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1893
Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: (Семенова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Семенова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
07.09.1900
Рождение ребёнка
02.08.1907
Мать ребёнка: Семенова(Агафонова) (Агафонова) Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно