Семенова Евдокия Петрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: (Семенова) Мария Ионова

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Рождение ребёнка
23.05.1873

Сын: Семенов Иван Ионов

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
29.01.1876

Сын: Семенов Семен Ионов

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1878

Дочь: (Семенова) Мария Ионова

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Рождение ребёнка
17.04.1880

Сын: Семенов Федор Ионович

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Семенов Сергей Ионов

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Семенов Григорий Ионов

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Рождение ребёнка
05.07.1886

Сын: Семенов Прокопий Ионов

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Рождение ребёнка
09.04.1890

Сын: Семенов Василий Ионов

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Рождение ребёнка
15.12.1893

Дочь: (Семенова) Близнец Ульяна Ионова

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.12.1893

Дочь: (Семенова) Близнец Анастасия Ионова

Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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