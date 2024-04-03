Семенова Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: (Семенова) Мария Ионова
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Рождение ребёнка
23.05.1873
Сын: Семенов Иван Ионов
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
29.01.1876
Сын: Семенов Семен Ионов
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1878
Дочь: (Семенова) Мария Ионова
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Рождение ребёнка
17.04.1880
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Семенов Сергей Ионов
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Рождение ребёнка
05.07.1886
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Рождение ребёнка
09.04.1890
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Рождение ребёнка
15.12.1893
Дочь: (Семенова) Близнец Ульяна Ионова
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.12.1893
Дочь: (Семенова) Близнец Анастасия Ионова
Отец ребёнка: Семенов Иона Мартинов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно