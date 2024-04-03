Семенов Василий Филиппов 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Василий Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около 1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Семенов Филипп Кириллов

Мать: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1926

Сын: Семенов Иван Васильев

Мать ребёнка: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1930

Дочь: Челушкина(Семенова) (Семенова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Смерть
Около 1951
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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