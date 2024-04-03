Семенов Василий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиОколо 1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1926
Мать ребёнка: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1930
Рождение ребёнка
19.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна
Смерть
Около 1951
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.