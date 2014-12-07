Челушкина(Семенова) (Семенова) Мария Васильевна 20.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Семенова) (Семенова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1930

Дата смерти

07.12.2014

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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1963 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1930

Отец: Семенов Василий Филиппов

Мать: Семенова(Семенова) (Семенова) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1963

Дочь: (Челушкина) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич

Смерть
07.12.2014

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