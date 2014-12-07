Челушкина(Семенова) (Семенова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1930
Дата смерти07.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1963
Дочь: (Челушкина) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Челушкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1967
Смерть
07.12.2014