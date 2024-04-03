Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Осипов Андрей Петров

Мать: Осипова(Макарова) (Макарова) Александра Ивановна

Бракосочетание
05.11.1890

Муж: Семенов Филипп Кириллов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Семенов Иван Филиппов

Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов

Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Семенов Герасим Филиппов

Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Семенов Василий Филиппов

Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов

Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Семенов Петр Филиппов

Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Гусева(Семенова) (Семенова) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов

Смерть
Неизвестно

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