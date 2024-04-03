Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
05.11.1890
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.09.1893
Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов
Рождение ребёнка
02.03.1895
Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов
Рождение ребёнка
15.02.1905
Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: Гусева(Семенова) (Семенова) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Семенов Филипп Кириллов
Смерть
Неизвестно