Гусева(Семенова) (Семенова) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1908
Дата смерти15.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1932
Отец ребёнка: Гусев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
21.08.1934
Дочь: Сафронова(Гусева) (Гусева) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Гусев Александр Кузьмич
Смерть
15.12.1990
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.