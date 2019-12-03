Гусева(Семенова) (Семенова) Анна Филипповна 03.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Семенова) (Семенова) Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1908

Дата смерти

15.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1908

Отец: Семенов Филипп Кириллов

Мать: Семенова(Осипова) (Осипова) Наталья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
09.06.1932

Сын: Гусев Петр Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
21.08.1934

Дочь: Сафронова(Гусева) (Гусева) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Гусев Александр Кузьмич

Смерть
15.12.1990
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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