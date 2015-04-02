Сафронова(Гусева) (Гусева) Любовь Александровна 21.08.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Гусева) (Гусева) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1934

Дата смерти

02.04.2015

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1934

Отец: Гусев Александр Кузьмич

Мать: Гусева(Семенова) (Семенова) Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.04.2015
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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