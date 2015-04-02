Сафронова(Гусева) (Гусева) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1934
Дата смерти02.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.04.2015
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.