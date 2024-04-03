Челушкин Георгий Федорович 22.04.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелушкин Георгий Федорович

Челушкин Георгий Федорович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

22.04.1899

Дата смерти

10.10.1953

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1918 г.р.
1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1899

Отец: Челушкин Федор Андреевич

Мать: Челушкина(Петрова) (ПетроваДворовых) Татьяна Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина Ххх? Анна Петровна

Военная служба
Неизвестно
Место службы 312 отд. гор. б-н МПВО г. Москва Воинское звание красноармеец Дата выбытия 25.10.1943 Название источника донесения Департамент мэрии Москвы Номер дела источника информации И-136 Документ ... Показать все
Крещение
23.04.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: (Челушкина) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Силаева(Челушкина) (Челушкина) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна

Рождение ребёнка
27.02.1924

Дочь: (Челушкина) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1924 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.83, л.40
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна

Рождение ребёнка
16.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна

Смерть
10.10.1953
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.