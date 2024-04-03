Челушкин Георгий Федорович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения22.04.1899
Дата смерти10.10.1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1899
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Место службы 312 отд. гор. б-н МПВО г. Москва Воинское звание красноармеец Дата выбытия 25.10.1943 Название источника донесения Департамент мэрии Москвы Номер дела источника информации И-136 Документ ... Показать все
Крещение
23.04.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: (Челушкина) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Силаева(Челушкина) (Челушкина) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.02.1924
Дочь: (Челушкина) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Челушкина Ххх? Анна Петровна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1924 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.83, л.40
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
16.10.1932
Рождение ребёнка
1933
Смерть
10.10.1953
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.