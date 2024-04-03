Челушкина Ххх? Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: (Челушкина) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Силаева(Челушкина) (Челушкина) Александра Егоровна
Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1924
Дочь: (Челушкина) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1924 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.83, л.40
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
16.10.1932
Рождение ребёнка
1933
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.