Челушкина Ххх? Анна Петровна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина Ххх? Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1918 г.р.
1922 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Георгий Федорович

Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: (Челушкина) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Силаева(Челушкина) (Челушкина) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович

Рождение ребёнка
27.02.1924

Дочь: (Челушкина) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1924 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.83, л.40
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович

Рождение ребёнка
16.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Георгий Федорович

Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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