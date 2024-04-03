Челушкина Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.09.1874
Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Надежда Андреева
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич
Рождение ребёнка
10.12.1876
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.06.1879
Дочь: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1881
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1886
Сын: Челушкин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно