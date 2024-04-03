Челушкина Татьяна Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Челушкин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.09.1874

Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Надежда Андреева

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Рождение ребёнка
10.12.1876

Сын: Челушкин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.06.1879

Дочь: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Челушкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1886

Сын: Челушкин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Евстигнеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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